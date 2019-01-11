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На Аляске нашли коллекцию классических Ford Bronco 

Motor.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Motor.ru
В новом эпизоде передачи Barn Find Hunter страховая компания Hagerty рассказала о жителе Аляски Адаме Макнаббе, в собственности которого находится несколько классических Ford Bronco. Самый старый рабочий экземпляр в коллекции — внедорожник 1966 года.
Ведущему Barn Find Hunter Тому Коттеру Макнабб рассказал, что на Аляске очень любят Bronco за их способность с легкостью проезжать по любым дорогам. В гараже Макнабба есть голубой «Бронко» 1972 года, пробег которого составляет 110 000 миль (177 тысяч километров), машины 1966 года с мостами Dana 44 — на ней Макнабб ездил в пустыню Моаб и путешествует, а также несколько разобранных Toyota FJ.
Более 100 машин, большинство из которых оставлены на хранение сразу после покупки, находятся на территории фермы в одном из сельских округов США. Среди них: Hudson Hornet Special 1957 года, Plymouth Superbird, Dodge Daytona, De Tomaso Pantera. Также в коллекции имеются «Ягуары», «Датсуны», «Форды», Lincoln Continental образца 1940 года и Chevrolet Corvette 1963-го.
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Автоновости , Dodge Daytona , Jaguar , Datsun , Lincoln , Chevrolet , Ford Bronco , Toyota , Lincoln Continental , Plymouth , Dodge , Chevrolet Corvette , Ford
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