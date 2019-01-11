Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бизнесмен подарил автомобиль вежливой сотруднице McDonald’s 

ТК «Звезда» + ещё 1 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В США бизнесмен Крис Элис подарил сотруднице McDonald’s Вики Андерсон машину Pontiac 2009 года выпуска. Мужчина часто заезжал в заведение, а Андерсон всегда была с ним очень вежлива.
Оказалось, что во время оформления очередного заказа Андерсон спросила Элиса, не знает ли он, продает ли кто-нибудь недорогое подержанное авто. Машина женщины сломалась, а ремонт обошелся бы ей в 500 долларов, что очень дорого для нее, пишет The Wichita eagle.
Элис выкупил у своего сына Pontiac, который тот в то время как раз продавал. На машине Элис подъехал к McDonald’s и через менеджера позвал 53-летнюю Андерсон выйти на улицу. Сначала женщина подумала, что ее уволят.
Но когда ей сообщили радостную новость, была очень растрогана и долго благодарила семью Элис за такой подарок.
ТК «Звезда»: последние новости
Автоэксперт рассказал о преимуществах новых тарифов ОСАГО В России подорожали бензин и дизельное топливо Вакансия регулировщика беспилотных автомобилей откроется в России
Автоновости , Pontiac
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для президента Toyota построили эксклюзивный автомобиль
В Томске начали собирать «зимний» робомобиль
Lada Vesta Sport уже начали отгружать дилерам
В России выросли цены на Nissan
На Аляске нашли коллекцию классических Ford Bronco
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
01:01
Механиков атаковала притаившаяся под капотом крыса
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение