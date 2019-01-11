Бизнесмен подарил автомобиль вежливой сотруднице McDonald’s

В США бизнесмен Крис Элис подарил сотруднице McDonald’s Вики Андерсон машину Pontiac 2009 года выпуска. Мужчина часто заезжал в заведение, а Андерсон всегда была с ним очень вежлива.

Оказалось, что во время оформления очередного заказа Андерсон спросила Элиса, не знает ли он, продает ли кто-нибудь недорогое подержанное авто. Машина женщины сломалась, а ремонт обошелся бы ей в 500 долларов, что очень дорого для нее, пишет The Wichita eagle.

Элис выкупил у своего сына Pontiac, который тот в то время как раз продавал. На машине Элис подъехал к McDonald’s и через менеджера позвал 53-летнюю Андерсон выйти на улицу. Сначала женщина подумала, что ее уволят.

Но когда ей сообщили радостную новость, была очень растрогана и долго благодарила семью Элис за такой подарок.