Renault Escape получит новые двигатели и обновлённый дизайн

Renault продолжает работать над Espace, уже стали известны некоторые детали обновления.3 Французский автопроизводитель рассказал, что обновит дизайн передней и задней части кузова, придав Espace пятого поколения более современный внешний вид. Обновлённая модель получит новую светодиодную подсветку для фар и пересмотренную переднюю решетку радиатора. Мы видим, что немного изменились передний и задний бамперы.

Автомобиль в камуфляжной плёнке уже второй раз замечен шпионами. Но на этот раз, скорее всего специалисты тестируют системы безопасности транспортного средства.

Ожидается, что компания добавит новые дизельные двигатели в силовую линейку Escape, начиная с 1,7-литрового четырёхцилиндрового двигателя, который выдаёт 148 "лошадей".

Далее 2,0-литровый дизельный мотор, мощность которого 158 "лошадиных сил", крутящий момент 360 Нм. Этот же двигатель, скорее всего, предложат и в дизельной версии с максимальной производительностью в 197 л.с и 400 Нм крутящего момента.

Также будет доступен 1,8-литровый четырёхцилиндровый бензиновый мотор мощностью в 222 "лошадиные силы", только теперь он будет идти вместе с сажевым фильтром, чтобы соответствовать последним европейским стандартам выбросов.