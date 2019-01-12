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Автомобили УАЗ стали стойкими к ржавчине 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
По отзывам пользователей в прошлом году мы знаем, что отечественный автопроизводитель УАЗ постоянно работает над качеством своей продукции.
Вот и теперь представители компании заявили о приятной опции. Начиная с текущего года покупателям продукции линейки УАЗ будет предоставляться гарантия касательно устойчивости автомобиля к коррозии.
Почерпнув опыт у западных коллег, российский автопроизводитель станет покрывать металлические детали кузова специальным катафорезным грунтом.
Применение данного материала существенно продлевает срок эксплуатации автомобиля до появления ржавчины.
Более того, на ульяновском автозаводе сообщили, что благодаря новой технологии, автовладельцам теперь не нужно бояться появления царапин и сколов как предвестника появления ржавчины. Этого не произойдет.
Кроме специального покрытия, на предприятии стали применять детали из холоднокатанной стали.
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