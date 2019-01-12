Volkswagen Golf GTI получит «заряженную» версию

В Сети появилось видео нового Volkswagen Golf GTI, опубликованное журналом Auto Bild. Судя по ролику, изменения дизайна не будут носить глобальный характер.

«Заряженная» версия получит новые низкие бампера с увеличенными воздуховодами, а также традиционную красную полосу на фальшрадиаторной решетке. В качестве силовой установки будет применена турбочетверка объемом два литра и мощностью 254 л.с., причем в базовой версии. Хот-хетч получит также увеличенные тормозные диски и более мощные суппорты. Не исключается возможность выхода на рынок и экстремальной трек-версии хетчбека мощностью более 300л.с.