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Volkswagen Golf GTI получит «заряженную» версию 

Суть событий 2 часа назад
В Сети появилось видео нового Volkswagen Golf GTI, опубликованное журналом Auto Bild. Судя по ролику, изменения дизайна не будут носить глобальный характер.
«Заряженная» версия получит новые низкие бампера с увеличенными воздуховодами, а также традиционную красную полосу на фальшрадиаторной решетке. В качестве силовой установки будет применена турбочетверка объемом два литра и мощностью 254 л.с., причем в базовой версии. Хот-хетч получит также увеличенные тормозные диски и более мощные суппорты. Не исключается возможность выхода на рынок и экстремальной трек-версии хетчбека мощностью более 300л.с.
Главными конкурентами нового горячего «Гольфа» станут 308 GTi от Peugeot и новичок среди компактных спорткаров — Hyundai i30 в версии N.
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Автоновости , Видео , Hyundai , Volkswagen Golf , Hyundai i30 , Peugeot , Volkswagen
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