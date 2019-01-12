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В Челябинске начнут выпуск бронированных тракторов 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Сотрудники производственного объединения, расположенного в Челябинске, разработали минный трал, который возможно устанавливать на «броненосцы» и бронированные трактора.
Производимая техника обладает большим потенциалом, что делает ее подходящей для любого разминирования. Каждый трактор оснащен системой минных тралов, позволяющей просто справляться с задачей обезвреживания мин. Установленное в основе модели оборудование является облегченным, в сравнении с ранее используемыми моделями.
На сегодняшний день, трактор находится на доработке. Конструкторы планируют внести необходимые коррективы для того, чтобы машина могла защищать экипаж от осколков, появляющихся при взрыве. Удешевленное производство, открывает для создателей возможности дальнейшей реализации на африканском и азиатском транспортных рынках специализированной техники.
После осуществления всех доработок, произведенный трактор будет отправлен на необходимые краш-тесты. При удачном прохождении которых можно будет подумать о серийном производстве модели.
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