Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ram показал обновленный пикап Heavy Duty 

Суть событий 3 часа назад
Фото: Суть событий
Инженеры из американского бренда Ram уверяют, что на этот раз им удалось создать «самый мощный пикап за всю историю автомобилестроения». В подтверждение своих слов, компания решила показать тизер модели Heavy Duty следующего поколения.
Судя по видео, новый пикап будет «самым мощным для жесткой эксплуатации». В нем максимально проработаны возможность буксировки и объем перевозимого полезного груза.
По мнению экспертов, экстерьер и интерьер новинки будет во многом схож с нынешним поколением пикапа 1500.
Что будет под капотом у этого авто — пока неизвестно. Скорее всего, покупателям предложат пару бензиновых двигателей V8 и 6-цилиндровый дизель Cummins объемом 6,7 литров.
Суть событий: последние новости
Volkswagen Golf GTI получит «заряженную» версию Для автомобилистов начали действовать новые тарифы ОСАГО Вслед за повышением НДС до двадцати процентов начали расти и цены на бензин на россий
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России повысили цены на автомобили Hyundai
Авария с участием четырех машин произошла на МКАД
В Башкирии два человека погибли в ДТП
В Дагестане в ДТП погибли три человека
Опубликовано видео аварии с 30 машинами8
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
00:59
Опубликовано видео аварии с 30 машинами
ДТП
01:13
Volkswagen Golf GTI получит «заряженную» версию
Автоновости
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
01:01
Механиков атаковала притаившаяся под капотом крыса
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение