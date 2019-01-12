Ram показал обновленный пикап Heavy Duty

Инженеры из американского бренда Ram уверяют, что на этот раз им удалось создать «самый мощный пикап за всю историю автомобилестроения». В подтверждение своих слов, компания решила показать тизер модели Heavy Duty следующего поколения.

Судя по видео, новый пикап будет «самым мощным для жесткой эксплуатации». В нем максимально проработаны возможность буксировки и объем перевозимого полезного груза.

По мнению экспертов, экстерьер и интерьер новинки будет во многом схож с нынешним поколением пикапа 1500.

Что будет под капотом у этого авто — пока неизвестно. Скорее всего, покупателям предложат пару бензиновых двигателей V8 и 6-цилиндровый дизель Cummins объемом 6,7 литров.