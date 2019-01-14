Cadillac презентовал семиместный кроссовер

В принципе, семиместный кроссовер у « Кадиллака » уже был: у SRX первого поколения была такая опция, однако со сменой поколения он остался лишь с двумя рядами кресел. Недавно пришедший ему на смену кроссовер XT5 тоже предлагает лишь пять мест, а тем, кому нужно больше, остаётся разве что мечтать о гигантском внедорожнике Escalade. Теперь появился выбор: новый Cadillac XT6 длиной 5050 миллиметров, шириной 1784 мм и высотой 1784 мм готов приютить водителя и шесть пассажиров.

С точки зрения техники новичок представляет собой растянутый кроссовер XT5 и построен на той же платформе C1XX с поперечным расположением двигателя, опциональной полноприводной трансмиссией с отдельной муфтой на каждое заднее колесо, стойками Макферсона спереди и многорычажной подвеской сзади. Мотор тот же: атмосферный V6 объёмом 3,6 литра и мощностью 314 лошадиных сил, но «автомат» другой: 10-ступенчатный GM Hydramatic вместо 8-ступенчатого Aisin.

Дизайн у XT6 тоже собственный: в отличие от всех последних «Кадиллаков», у него не вертикальные, а горизонтальные фары. Фонари остались в фирменном стиле, но в целом кроссовер, конечно, значительно уступает в харизме красавцу Escalade. Колёсная база новичка короче, чем у конкурентов: 2863 миллиметра, дорожный просвет тоже скромный: всего 169 мм. Объём багажника тоже не впечатляет — 356 литров.

Зато интерьер XT6 с небольшими изменениями позаимствовал у младшего брата XT5, и это здорово. Кроссовер будет доступен также в комплектации Sport с более агрессивными бамперами, углепластиком вместо дерева в интерьере, спортивными настройками рулевого управления и подвески, а также 21-дюймовыми колёсами (на дюйм больше стандартных). Старт продаж в США состоится в середине года, но в России новичок появится не ранее конца текущего года.