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Британский авторынок в 2018 году продолжил падение 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Емкость британского авторынка за предыдущий год составила 2 миллиона 367 тысяч 147 экземпляров, этот показатель упал на 6.8%, по сравнению с 2017 годом.
По словам Британского общества производителей и поставщиков автомобилей, если вспомнить, то и в позапрошлом году была та же ситуация, поэтому падение зафиксировано два года подряд.
Но несмотря на отрицательный показатель, за период 15 лет объем продаж "легковушек" в этом регионе остается выше черты среднего числа по всему миру.
По информации, полученной от агентства "АВТОСТАТ", а она, в свою очередь, от Британского общества производителей и поставщиков автомобилей, самой продаваемой моделью на британском рынке в предыдущий год стал Ford, всего около 250 тысяч водителей приобрели эту машину, что меньше на 11. 6%, по сравнению с 2017 годом.
"Серебро" присвоили Volkswagen, который был реализован в размере 200 тысяч экземпляров, это на 2.6% меньше.
Третье место занял Vauxhall, продажи которого составили 177 тысяч штук (-9.1%).
Последние результаты показали Mercedes-Benz (172 тысяч, -4.8%) и BMW (171 тысяча, -1.7%).
Будем надеяться, что в этом году показатель будет повышаться, а не снижаться. А то если третий год подряд емкость уменьшается, то британский рынок уйдет за черту среднего уровня.
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Автоновости , BMW , Vauxhall , Volkswagen , Mercedes-Benz , Ford
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