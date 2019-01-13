Британский авторынок в 2018 году продолжил падение

Емкость британского авторынка за предыдущий год составила 2 миллиона 367 тысяч 147 экземпляров, этот показатель упал на 6.8%, по сравнению с 2017 годом.

По словам Британского общества производителей и поставщиков автомобилей, если вспомнить, то и в позапрошлом году была та же ситуация, поэтому падение зафиксировано два года подряд.

Но несмотря на отрицательный показатель, за период 15 лет объем продаж "легковушек" в этом регионе остается выше черты среднего числа по всему миру.

По информации, полученной от агентства "АВТОСТАТ", а она, в свою очередь, от Британского общества производителей и поставщиков автомобилей, самой продаваемой моделью на британском рынке в предыдущий год стал Ford , всего около 250 тысяч водителей приобрели эту машину, что меньше на 11. 6%, по сравнению с 2017 годом.

"Серебро" присвоили Volkswagen , который был реализован в размере 200 тысяч экземпляров, это на 2.6% меньше.

Третье место занял Vauxhall , продажи которого составили 177 тысяч штук (-9.1%).

Будем надеяться, что в этом году показатель будет повышаться, а не снижаться. А то если третий год подряд емкость уменьшается, то британский рынок уйдет за черту среднего уровня.