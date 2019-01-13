Возможно возвращение Chevrolet Trailblazer в новом образе

Впрочем, легендарный рамный внедорожник может затронуть та же участь, что и Blazer.

Mitsubishi один из последних возродивших старое имя, повторно использовав Eclipse на кроссовере и вырезав фирменную табличку Evolution на полностью электрическом внедорожнике. Это огромный шаг для японского бренда.

Chevrolet следовал тенденции перевоплощения забытых имен автомобилей с Blazer. Хотя, как и Mitsubishi, бренд по-разному использовал название, так как Blazer теперь является кроссовером среднего размера и далек от полноразмерного внедорожника с рамным кузовом, каким он когда-то был.

Но Chevrolet не планирует останавливаться на достигнутом. Похоже, что Chevy возвращает имя Trailblazer, судя по представленному тизеру. И да, это будет кроссовер. Согласно сведениям из источников, этот тизер — действительно новый Trailblazer.

СМИ также имели возможность поговорить с директором по маркетингу Chevrolet Стивом Майоросом и спросить его о эскизе Trailblazer. Руководитель с улыбкой отказался от комментариев.

Кроме того, что он стал кроссовером, есть вероятность, что возвращающийся Trailblazer будет меньше и заполнит нишу между кроссоверами Trax и Equinox. Майорос как-то намекнул на это в интервью, отметив, что «есть место для другого внедорожника Chevrolet между Trax и Equinox как по размеру, так и по цене».

Это хорошая идея, чтобы вернуть Trailblazer в качестве кроссовера? Trailblazer когда-то был высококлассным украшением K5 Blazer — полнокровного внедорожника.

Это довольно странный шаг, поскольку табличка с именем Trailblazer предлагается в некоторых частях Азии в качестве внедорожника среднего размера, основанного на платформе пикапа Colorado.