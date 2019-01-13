Названы лучшие автомобили 2018 года

Эксперты издания CarsWeek.ru определили пять лучших автомобилей 2018 года в пяти различных номинациях.

Звание самого надежного автомобиля получила Toyota Camry седьмого поколения. Масса новых машин снижена, а жесткость кузова увеличена. Цена такой модели в России начинается от 1 573 000 рублей.

Самой безопасной машиной эксперты признали Volvo XC90. Кроссовер оборудован множеством систем активной и пассивной безопасности, а также умной подвеской, уменьшающей возможность опрокидывания авто в нештатных ситуациях. Стоимость этого автомобиля начинается от 3 920 000 рублей.

Самой комфортной машиной эксперты признали новое поколение Mercedes Maybach S600 с кожаной отделкой, ковриками из овечьей шерсти, минибаром с бокалами за 4 000 евро и сиденьями с регулируемой спинкой, массажем, подогревом и вентиляцией. Минимальная цена такой модели — 12 миллионов рублей по текущему курсу.

Самым быстрым автомобилем стал Bugatti Chiron , максимальная скорость которого составляет 420 км/ч. При этом на такой машине разрешается ездить по обычным дорогам. Цена начинается от 184 миллионов рублей по текущему курсу.