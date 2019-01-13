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Названы лучшие автомобили 2018 года 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: Fotolia / Artem
Эксперты издания CarsWeek.ru определили пять лучших автомобилей 2018 года в пяти различных номинациях.
Звание самого надежного автомобиля получила Toyota Camry седьмого поколения. Масса новых машин снижена, а жесткость кузова увеличена. Цена такой модели в России начинается от 1 573 000 рублей.
Самой безопасной машиной эксперты признали Volvo XC90. Кроссовер оборудован множеством систем активной и пассивной безопасности, а также умной подвеской, уменьшающей возможность опрокидывания авто в нештатных ситуациях. Стоимость этого автомобиля начинается от 3 920 000 рублей.
Самой комфортной машиной эксперты признали новое поколение Mercedes Maybach S600 с кожаной отделкой, ковриками из овечьей шерсти, минибаром с бокалами за 4 000 евро и сиденьями с регулируемой спинкой, массажем, подогревом и вентиляцией. Минимальная цена такой модели — 12 миллионов рублей по текущему курсу.
Самым быстрым автомобилем стал Bugatti Chiron, максимальная скорость которого составляет 420 км/ч. При этом на такой машине разрешается ездить по обычным дорогам. Цена начинается от 184 миллионов рублей по текущему курсу.
Самым лучшим электрокаром 2018 года осталась Tesla Model S. В России автомобиль официально не представлен, его можно приобрести через неофициальных посредников из США или Европы.
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Автоновости , Volvo , Maybach , Bugatti Chiron , Volvo XC90 , Tesla , Toyota , Bugatti , Toyota Camry
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