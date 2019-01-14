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Электромобили в России могут получить номера зеленого цвета 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Электромобили в России могут получить номерные знаки зеленого цвета, рассказал РИА Новости советник соруководителя рабочей группы НТИ "Автонет" Роман Малкин.
"В России электрокары получат "зеленые" номерные знаки. Такая инициатива была одобрена рабочей группой Национальной технологической инициативы "Автонет" в рамках обсуждения предложения по корректировке плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров. Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым", — сообщил он.
Как пояснили в НТИ "Автонет", инициатива рабочей группы будет направлена для согласования в федеральные органы власти, в частности в Минтранс и МВД РФ.
Продажи электромобилей по всему миру ежегодно растут на 50-70%, однако в России тренд на "зеленый" транспорт пока еще только набирает обороты. Это связано с тем, что пока в стране мало зарядных станций, и высокая цена электромобилей не оправдывается их возможностями, считает Малкин.
"В нашей рабочей группе сейчас обсуждаются особые меры по популяризации нового транспорта, в частности — развитие инфраструктуры города под нужды владельцев такого транспорта, некоторые послабления и льготы. Введение государственных "зеленых" номерных знаков — первый шаг в этой работе", — добавил он.
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Автоновости , Роман Малкин , Минтранс РФ , МВД , РИА Новости
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