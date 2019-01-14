Электромобили в России могут получить номера зеленого цвета

"В России электрокары получат "зеленые" номерные знаки. Такая инициатива была одобрена рабочей группой Национальной технологической инициативы "Автонет" в рамках обсуждения предложения по корректировке плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров. Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым", — сообщил он.

МВД РФ. Как пояснили в НТИ "Автонет", инициатива рабочей группы будет направлена для согласования в федеральные органы власти, в частности в Минтранс

Продажи электромобилей по всему миру ежегодно растут на 50-70%, однако в России тренд на "зеленый" транспорт пока еще только набирает обороты. Это связано с тем, что пока в стране мало зарядных станций, и высокая цена электромобилей не оправдывается их возможностями, считает Малкин.