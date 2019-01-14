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ЦОДД призвал автомобилистов ехать на метро 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столичный Центр организации дорожного движения призвал водителей пересесть на метро из-за обильного снегопада.
Сегодня утром в Москву пришло небольшое потепление — на улице всего минус 3, к полудню будет еще теплее. При этом идет довольно интенсивный снег. Вполне возможно, что снегопад продлится несколько часов.
В связи с этим автомобилистам рекомендуется ехать до работы на метро — так будет значительно быстрее. Многие так и поступили: сейчас на московских дорогах уровень загруженности составляет лишь 4 балла из 10.
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