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Не умеющий парковаться дальнобойщик рассмешил Сеть 

Рамблер 1 час назад
Парковка задним ходом — один из самых сложных манёвров для автолюбителей-новичков, однако для опытных водителей он не представляет особой сложности. Водители, которым доверяют громоздкие многотонные фуры, казалось бы, должны уметь парковаться в любых условиях, но герой ролика опроверг это. Пытаясь въехать на фуре между двумя грузовыми машинами, он несколько раз ударил соседние авто: за пять минут попыток припарковаться ему удалось семь раз стукнуть другие фуры. Эпизод на парковочной площадке запечатлели камеры видеонаблюдения. Неизвестно, понёс ли водитель-неумеха ответственность за свои «навыки».
Автоновости , Видео , ДТП
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