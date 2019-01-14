Не умеющий парковаться дальнобойщик рассмешил Сеть

Парковка задним ходом — один из самых сложных манёвров для автолюбителей-новичков, однако для опытных водителей он не представляет особой сложности. Водители, которым доверяют громоздкие многотонные фуры, казалось бы, должны уметь парковаться в любых условиях, но герой ролика опроверг это. Пытаясь въехать на фуре между двумя грузовыми машинами, он несколько раз ударил соседние авто: за пять минут попыток припарковаться ему удалось семь раз стукнуть другие фуры. Эпизод на парковочной площадке запечатлели камеры видеонаблюдения. Неизвестно, понёс ли водитель-неумеха ответственность за свои «навыки».