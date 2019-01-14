Цены на УАЗы снова увеличены. Предыдущее подорожание было меньше месяца назад

Ульяновский автозавод вновь увеличил рекомендованные цены на свои внедорожники.

УАЗ Патриот» стал дороже на 13–19 тысяч рублей: базовая комплектация Classic Fleet теперь стоит 777 000 рублей. «УАЗ Пикап» прибавил в цене 14—20 тысяч рублей, и теперь предлагается по цене как минимум 793 000 рублей.

Самое скромное подорожание — у «Хантера», он прибавил в цене 12—13 тысяч рублей, и теперь базовая версия модели доступна за 687 000 рублей вместо прежних 674 900 рублей.

Цены на коммерческую модель «УАЗ Профи» увеличены на 13,4—23,5 тысяч рублей. Теперь покупка машины с однорядной кабиной в базовой комплектации обойдется в 799 900 рублей, а версия с двухрядной кабиной предлагается за 911 900 рублей.

Предыдущее подорожание зафиксировано меньше месяца назад. Тогда цены на внедорожники УАЗ были увеличены на 15—18 тысяч рублей.