«АвтоВАЗ» остановил конвейер из-за прорыва трубы

Сотрудников концерна отправили домой, решить проблему планируется в ближайшее время.

В понедельник, 14 января, «АвтоВАЗ» приостановил одну из конвейерных линий по производству автомобилей на платформе В0. Сотрудников отправили домой.

«Из-за прорыва магистрального водопровода некоторые подразделения «АвтоВАЗа» были остановлены. В ближайшие часы это все будет ликвидировано», — сообщили «Звезде» в пресс-службе концерна.

Между тем, ранее были названы сроки выпуска обновленной Lada Largus. У автомобиля ожидается новая передняя часть кузова в Х-стиле (как у Vesta, Granta FL и Xray) и оснащение новой решеткой радиатора, оптикой и бампером.