Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«АвтоВАЗ» остановил конвейер из-за прорыва трубы 

ТК «Звезда» + ещё 3 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Сотрудников концерна отправили домой, решить проблему планируется в ближайшее время.
В понедельник, 14 января, «АвтоВАЗ» приостановил одну из конвейерных линий по производству автомобилей на платформе В0. Сотрудников отправили домой.
«Из-за прорыва магистрального водопровода некоторые подразделения «АвтоВАЗа» были остановлены. В ближайшие часы это все будет ликвидировано», — сообщили «Звезде» в пресс-службе концерна.
На платформе В0 выпускаются автомобили Lada Xray, Lada Largus и несколько машин альянса Renault-Nissan.
Между тем, ранее были названы сроки выпуска обновленной Lada Largus. У автомобиля ожидается новая передняя часть кузова в Х-стиле (как у Vesta, Granta FL и Xray) и оснащение новой решеткой радиатора, оптикой и бампером.
ТК «Звезда»: последние новости
В Москве водитель вместе с машиной спрыгнул с эвакуатора и уехал : видео Названы лучшие автомобили 2018 года Электрокары в России могут получить автомобильные номера зеленого цвета
Автоновости , Lada Largus , Lada , Lada XRAY , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дебютировала быстрейшая серийная Toyota
Почему в США воруют дорожные знаки?
Компания каршеринга рассказала, что крадут пользователи2
VW Passat 2020 раскрыли до премьеры1
За парковку депутатов заставили платить их водителей
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:00
Не умеющий парковаться дальнобойщик рассмешил Сеть
Автоновости ДТП
00:59
Опубликовано видео аварии с 30 машинами
ДТП
01:13
Volkswagen Golf GTI получит «заряженную» версию
Автоновости
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
01:01
Механиков атаковала притаившаяся под капотом крыса
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение