GM и Ford частично покидают российский рынок

Тенденция с уходом американских компаний с российского рынка продолжается, вслед за уходом GM, грядущий частичный уход Ford , сопровождающийся закрытием двух заводов, немного настораживает.

Причиной таким резким маневрам, являются изменившиеся условия бизнеса, во время действующих договоренностей. Все дело в том, что для того чтобы выполнить все условия нашего правительства по объемам производства, по локализации. Для GM такие условия, после снижения нашего рынка из-за кризиса, оказались слишком не выгодные гораздо раньше, чем другой американской компании.