GM и Ford частично покидают российский рынок 

Тенденция с уходом американских компаний с российского рынка продолжается, вслед за уходом GM, грядущий частичный уход Ford, сопровождающийся закрытием двух заводов, немного настораживает.
Причиной таким резким маневрам, являются изменившиеся условия бизнеса, во время действующих договоренностей. Все дело в том, что для того чтобы выполнить все условия нашего правительства по объемам производства, по локализации. Для GM такие условия, после снижения нашего рынка из-за кризиса, оказались слишком не выгодные гораздо раньше, чем другой американской компании.
Собственно Ford, держался дольше благодаря сотрудничеству с "Соллерс", это позволяло получать льготы и держать объем производства, но соглашение подходит к концу и либо американцы будут заявку на СПИК, либо скорее всего покинут наш рынок. Стоит отметить, что с начала открытия, завод компании был очень успешен.