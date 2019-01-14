УАЗ раскрыл особенности нового движка для «Патриота»

Новый двигатель для внедорожников УАЗ , ZMZ Pro, модернизировали — его мощность выросла со 135 до 150 л.с. По сути, это хорошо известный мотор ЗМЗ40906.10. Однако теперь они имеет иные характеристики.

Как уточнили на Ульяновском автозаводе, производители увеличили с 9,1 до 9,8 степень сжатия, поставили новые поршни, клапаны и распредвалы, изменили фазы газораспределения. Кроме того, они доработали систему выпуска: теперь она имеет двухгорловый выпускной коллектор.

Еще одно новшество — вырос крутящий момент: с 217 Н·м при 3900 об/мин до 235,4 Н·м при 2650 об/мин.

"И самое главное, прирост тяги пришелся на основной ездовой диапазон оборотов — от 1500 до 3500", — уточнили на предприятии.

В итоге ульяновские внедорожники стали гораздо "бодрее". На автозаводе пообещали, что "на ходу вы это реально почувствуете".

Ранее на УАЗе нашли новый способ борьбы с одной из главных неприятностей внедорожников — ржавчиной. На автозаводе начали применять катафорезный грунт нового поколения. Он имеет лучшую проникающую способность и создает на поверхности металла дополнительный защитный слой.