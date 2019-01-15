Новая Toyota Supra: ждем в России

Компания Toyota окончательно рассекретила новое, пятое по счету поколение культового спорткара, обнародовав все необходимые характеристики. И именно эта "Супра" станет первой, которая получит официальную прописку в нашей стране.

Toyota официально заявляет, что дизайнеры и инженеры создавали новую "Супру" с чистого листа и предпочитает не акцентировать внимание на длительном сотрудничестве с BMW , хотя главное, что отличает новинку от соплатформенной BMW Z4 — это в первую очередь, дизайн кузова. Утверждается, что рисовали новую "Супру" с оглядкой не только на предыдущие поколения купе и нынешнюю фирменную стилистику, но и на историческое наследие марки — например, суперкар Toyota 2000GT (от которого Supra унаследовала крышу типа double-bubble с двумя выпуклостями), и на болиды "Формулы-1", подарившие новинке капот с развитой центральной секцией.

Производитель называет шасси нового спорткара "основой драйверского характера". Выполнено оно из алюминия и стали и по жесткости на кручение превосходит не только "тележку" Toyota GT86, но и показатели купе Lexus LFA . Купе получило полностью независимую подвеску — на двойных треугольных рычагах спереди и многорычажную сзади, и достаточно короткую колесную базу при широкой колее: соотношение этих двух параметров составляет 1,55. Шасси переехало с баварского родстера на Toyota Supra без каких-либо кардинальных изменений, но отличается настройками. К слову, "Супре" обещаны также адаптивные амортизаторы и четырехпоршневые тормоза Brembo, а также 19-дюймовые колесные диски с разноширокими шинами — 255/35 спереди и 275/35 сзади.

Как и ожидалось, Toyota Supra будет оснащаться рядной "турбошестеркой" объемом 3,0 л с отдачей в 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента — аналогичный мотор есть и в арсенале BMW Z4. Помогать ему будут восьмиступенчатый автомат со спортивными настройками и активный дифференциал, распределяющий тягу между задними ведущими колесами. Озвучены и динамические характеристики: до 100 км/ч новая "Супра" может разогнаться за 4,3 с при лимитированной "максималке" в 250 км/ч. По предварительным данным, на рынках Европы и Америки Toyota Supra будет продаваться только с таким мотором, а вот на внутреннем рынке получит и более доступные версии, которые планируется комплектовать двухлитровым двигателем с турбонаддувом в двух вариантах форсировки — 197 л.с. (320 Нм крутящего момента) и 258 л.с. (400 Нм). Самая бюджетная "Супра" потратит на разгон до "сотни" 6,5 секунд.

В списке опций, доступных для спорткара, значатся, к примеру, двухзонный климат-контроль, алькантара в салоне, акустика JBL, проекционный дисплей, ряд водительских ассистентов, цифровая панель приборов диагональю 8,8 дюйма, светодиодная оптика и так далее. Продавать новинку планируется как минимум на трех континентах, но пока озвучена только цена для США — за шестицилиндровую "Супру" там попросят как минимум 49 900 долларов. И уже известно, что впервые в истории модели новинка официально доберется и до российского рынка. Отечественное представительство Toyota пообещало начать продажи Supra уже в нынешнем году, правда, не уточнив пока ни сроков, ни комплектаций, ни цен.