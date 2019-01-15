Kia назвала российские цены и день начала продаж Ceed SW

Автомобиль будет предлагаться на российском рынке с тремя моторами и в 9 комплектациях. И продажи начнутся уже в январе.

В России новый Ceed SW получит три бензиновых мотора. Базовый — Kappa 1,4 л (100 л. с., 134 Нм, 6,5 л/100км, 12,9 с до 100 км/ч) в паре 6-ступенчатой МКПП. Мотор Gamma 1,6 MPI (128 л. с., 154 Нм, 7,3 л/100 км, 11,8 с до 100 км/ч) сочетается как с "механикой", так и с 6-ступенчатой АКП. Новый турбомотор Kappa 1,4 T-GDI (140 л. с., 242 Нм, 6,1 л/100 км, 9,4 с до 100 км/ч) работает с новым роботом 7DCT. Автомобили с автоматами и "роботами" оснащаются системой выбора режимов движения Drive Mode Select. Все Ceed SW будут с передним приводом и ЭРА-ГЛОНАСС.

В стартовой версии 1,4 6МТ Classic (1 084 900 рублей) универсал оснащается фронтальными и боковыми подушками безопасности, шторками безопасности и креплениями Isofix. Также есть кондиционер, контроль давления в шинах, ассистент старта на подъеме, мультируль (рулевая колонка регулируется по высоте и вылету), боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировки, электропривод всех стеклоподъемников, датчик света и модуль Bluetooth для подключения мобильного телефона. В базовый пакет "Теплые опции" входит подогрев наружных зеркал заднего вида и форсунок стеклоомывателя.

Универсал 1,6 MPI в комплектации Comfort (1 114 900 рублей с МКПП и 1 154 900 рублей с автоматом) дополняется подогревом руля, дополнительным электрическим отопителем салона и подогревом передних сидений.

Комплектация Luxe доступна в версиях 1,6 MPI 6АТ (1 204 900 рублей) или 1,4 T-GDI 7DCT (1 284 900 рублей). Она отличается наличием раздельного климат-контроля, противотуманок, светодиодных дневных ходовых огней и адаптивной (поворотной) оптикой основных фар, есть круиз контроль, подрулевые "лепестки" переключения передач, автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла, медиасистема с экраном 7 дюймов, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида.

В комплектации Prestige (1 264 900 рублей за 1,6 6АТ и 1 344 900 рублей за 1,4T-GDI 7DCT) — легкосплавные колесные диски с шинами 205/55 R16. Пакет "Теплые опции" дополнен подогревом задних сидений и электрообогревом всей поверхности лобового стекла. Задние сиденья получают систему складывания в пропорции 40/20/40. Устанавливаются задние датчики парковки.

Комплектация Premium (1 484 900 рублей) доступна только с двигателем 1,4 T-GDI в паре с "роботом". На автомобиль устанавливаются шины 225/45 R17, из других отличий — полностью светодиодные фары с функцией задержки выключения, светодиодные задние фонари и поворотники. Корпуса зеркал заднего вида получают электропривод складывания, в салоне — электрохромное зеркало, а в багажном отсеке предусмотрена сетка для фиксации багажа. Автомобиль имеет систему бесключевого доступа, запуск и остановка двигателя осуществляется при помощи кнопки.

Максимальная комплектация Ceed SW 1,4 T-GDI 7DCT Premium+ (1 624 900 рублей) имеет систему удержания в полосе, соответствующей 2-му поколению систем автопилотирования, ассистента управления дальним светом, автоторможение, распознавание дорожных знаков с функцией автоматического замедления, круиз-контролем с ассистентом движения в пробке, распознавание усталости водителя, контроль слепых зон и помощник выезда с парковки задним ходом, передними датчиками парковки и электрическим стояночным тормозом.

Приборная панель Supervision имеет цветной TFT-дисплей с диагональю 4,2 дюйма, багажнике есть система фиксации багажа с подвижной крепежной штангой, а его дверь оснащается сервоприводом. Для переднего ряда сидений предусмотрена электрорегулировка поясничного подпора, у медиасистемы — 8-дюймовый экран, есть навигатор, аудиосистема JBL с внешним усилителем, 7 динамиками и сабвуфером. Также в этой комплектации предусмотрена беспроводная зарядка телефона.