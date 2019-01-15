Kia Telluride: самый большой кроссовер марки

«Самый большой автомобиль Kia в истории!», — фирменный анонс компании не скупится на превосходные степени. И если не брать в расчет грузовики и автобусы, это чистая правда: официально представленный на автосалоне в Детройте кроссовер Kia Telluride крупнее рамного старичка Kia Mohave . Более того, Telluride даже больше, чем соплатформенный паркетник Hyundai Palisade, премьера которого по старшинству бренда состоялась полтора месяца назад.

При той же колесной базе (2900 мм) Telluride на 21 мм длиннее (5001 мм) и на 14 мм шире (1989 мм) собрата, хотя по высоте у обеих машин паритет: 1750 мм. Просторней и багажник: за третьим рядом по американской методике ЕРА у Теллурида 595 л (против 510 л у Hyundai), а за вторым — 1302 л (плюс 5 л). Впрочем, ходовая часть идентична: работающий по циклу Аткинсона атмосферный двигатель V6 3.8 GDI (295 л.с.), восьмиступенчатый «автомат», передний или полный привод с электрогидравлической муфтой, подвеска McPherson спереди и многорычажка сзади.

Однако внешность у Теллурида брутальнее: дизайн машины создавали в собственном стилистическом центре Kia в калифорнийском Ирвайне. При похожей архитектуре салон (он может быть семи— или восьмиместным) также намекает на брутальность: чего стоят, например, ручки по бокам от селектора трансмиссии. Хотя роскошным салон вряд ли назовешь: «полированный металл» и «дерево» сделаны из пластика.

Впрочем, американские покупатели, на которых машина рассчитана в первую очередь, больше оценят комфорт. Например, проекционный дисплей, потолочные сопла климатической системы для среднего ряда, шесть гнезд USB (по два на каждом ряду), Bluetooth на два смартфона одновременно, микрофон водителя для общения с пассажирами галерки, функцию отключения динамиков аудиосистемы у задних рядов сидений или, скажем, крючки для сумок в салоне.

Telluride к тому же богаче всех других моделей Kia оснащен системами безопасности. Помимо уже ставшего привычным набора электронных ассистентов у кроссовера есть еще системы предотвращения столкновений с попутными автомобилями при перестроениях и автоматического торможения при выезде с парковки задним ходом. Кроме того, Kia Telluride может самостоятельно держаться в потоке, двигаться посредине полосы на равном удалении от разметки и подстраиваться под ограничения скорости.

Самый большой кроссовер Kia будет доступен в четырех комплектациях, а его выпуск наладят в США, на заводе в Вест-Пойнте (штат Джорджия), бок о бок с моделями Optima и Sorento для местного рынка. Цены обещают огласить незадолго до начала продаж. Скорее всего, Kia Telluride появится и в России, но не раньше 2020 года.