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Москвичи смогут парковаться бесплатно больше 70 дней в 2019 году 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Столичные парковки будут бесплатными для жителей города на протяжении 71 дня в 2019 году, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Заммэра уточнил, что речь идет о воскресеньях и праздничных днях. Правда, как рассказали "РГ" в пресс-службе "Администратора московского парковочного пространства" (АМПП), число бесплатных дней для самых загруженных парковок будет гораздо меньше.
"При этом на улицах, где с 15 декабря установлен повышенный тариф — 380 рублей в час, парковка по воскресеньям будет оставаться платной. На таких улицах — всего в Москве их 237 — припарковаться без оплаты в этом году можно будет в течение 20 дней", — сообщили в пресс-службе.
С 15 декабря прошлого года в столице действуют новые тарифы на парковку. Кроме того, время на оплату стоянок сократилось в три раза — с 15 до 5 минут, а на наиболее загруженных улицах Москвы была отменена бесплатная воскресная парковка.
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Автоновости , Максим Ликсутов , ИТАР-ТАСС
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