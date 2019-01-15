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Названы сроки «парковочных каникул» в Москве в 2019 году 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Москвичи смогут парковаться на городских платных парковках бесплатно в течение 71 из 365 дней 2019 года. Об этом ТАСС рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
«Парковочные каникулы» в Москве объявляются каждое воскресенье и каждый праздничный день. В этом году таких дней будет 71. Девять из них уже закончились — восемь дней новогодних каникул и минувшее воскресенье.
Ближайшие дни, когда парковка будет бесплатной, за исключением воскресений, это 23 и 24 февраля. После этого «парковочные каникулы» будут объявлены в Москве 8-10 марта, 1-5 и 9-12 мая, 12 июня и 3-4 ноября.
При этом глава департамента транспорта столицы отметил, что парковка на улицах с повышенным тарифом не будет становиться платной по воскресеньям. Бесплатно оставлять автомобиль там можно будет исключительно в течение 20 государственных праздников.
Автоновости , Максим Ликсутов , ИТАР-ТАСС
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