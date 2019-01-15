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Volkswagen поднял цены на популярные модели 

Авторамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Подорожание затронуло Polo, Tiguan, Tuager, Amarok и минивэн Caddy и составило от 15 тыс. до 211 тыс. рублей.
В наибольшей степени выросла стоимость "Амарока", который прибавил в цене 51 — 211 тыс. рублей. Значительно подорожали Caddy и Caddy Maxi — на 32 — 99 тыс. рублей. На 90 тыс. увеличилась стоимость Touareg, а 30 — 50 тыс. прибавил Tiguan. Что же касается Polo, то он стал дороже на 15 тыс. рублей, передает "Автостат".
Напомним, волна подорожания накрыла авторынок в начале 2019 года в связи с повышением НДС с 18% до 20%. В среднем цены на новые машины выросли на 1,5-5%. Ранее в разговоре с "Авторамблером" представитель крупнейшей дилерской сети "Авилон" заявил, что из-за повышения стоимости моделей покупательская активность может снизится — такая ситуация сохранится в течение первого квартала текущего года.
Однако другие продавцы полагают, что "россияне привыкли, что автомобили дорожают каждый год", а потому продолжат покупать машины. Кроме того, для клиентов, которые выбирают авто средней стоимостью 1,5 млн рублей, увеличение цен на 30 тыс. рублей несущественно.
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Автоновости , Авилон , Авторамблер
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