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Volkswagen и Ford договорились о совместном производстве пикапов и фургонов 

ТАСС + ещё 3 4 часа назад
Фото: Reuters
Автоконцерны Volkswagen и Ford договорились о совместном производстве пикапов и фургонов с 2022 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Volkswagen.
"Исполнительные директоры Volkswagen и Ford Херберт Дис и Джим Хэкетт подтвердили, что компании намерены развивать сферу коммерческих фургонов и среднеразмерных пикапов на международном рынке с 2022 года. Союз приведет к увеличению масштаба и эффективности производства, а также позволит обеим компаниям разделить инвестиции в разработке транспортных средств", — говорится в пресс-релизе.
В рамках достигнутых договоренностей Ford займется разработкой среднеразмерных пикапов для обоих концернов, а Volkswagen будет создавать городской фургон.
Помимо этого компании подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотных автомобилей и электрокаров. Детали этого соглашения будут сформированы в течение ближайших месяцев.
Отмечается, что объем производства малотоннажных грузовых автомобилей двух компаний в 2018 году составил порядка 1,2 млн машин по всему миру. Оба автоконцерна считают, что спрос на подобные автомобили будет расти в течение следующих пяти лет.
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Автоновости , Volkswagen , Ford
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