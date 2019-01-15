Volkswagen и Ford договорились о совместном производстве пикапов и фургонов

Автоконцерны Volkswagen Ford договорились о совместном производстве пикапов и фургонов с 2022 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Volkswagen.

"Исполнительные директоры Volkswagen и Ford Херберт Дис и Джим Хэкетт подтвердили, что компании намерены развивать сферу коммерческих фургонов и среднеразмерных пикапов на международном рынке с 2022 года. Союз приведет к увеличению масштаба и эффективности производства, а также позволит обеим компаниям разделить инвестиции в разработке транспортных средств", — говорится в пресс-релизе.

В рамках достигнутых договоренностей Ford займется разработкой среднеразмерных пикапов для обоих концернов, а Volkswagen будет создавать городской фургон.

Помимо этого компании подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотных автомобилей и электрокаров. Детали этого соглашения будут сформированы в течение ближайших месяцев.

Отмечается, что объем производства малотоннажных грузовых автомобилей двух компаний в 2018 году составил порядка 1,2 млн машин по всему миру. Оба автоконцерна считают, что спрос на подобные автомобили будет расти в течение следующих пяти лет.