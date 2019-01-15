Ford оперативно «подогрел» новый Explorer

Новое поколение кроссовера Ford Explorer было продемонстрировано совсем недавно, но информация о дополнительных модификациях новинки оставалась за кадром. Оказалось, что площадкой для дебюта "заряженной" и гибридной версий "Эксплорера" был выбран Детройтский автосалон.

"Заряженная" версия с обозначением ST получила тот же самый трехлитровый наддувный V6 из семейства EcoBoost, что был анонсирован для стандартных кроссоверов. Его отдача, впрочем, выросла с 370 до "более 400" л.с. и 562 Нм, а система полного привода и альтернативный "спортивный" режим работы бортовой электроники входят в базовую комплектацию.

Кроме того, этот кроссовер получил более агрессивное аэродинамическое оперение, некоторые спортивные нюансы в интерьере (включая кресло и руль), а также возможность установки 21-дюймовых колес и более мощных тормозов с вентилируемыми дисками и красными суппортами.

О гибридной силовой установке нового кроссовера было известно еще со времени премьеры полицейской модификации "Эксплорера". Ford Explorer Hybrid будет оснащаться 3,3-литровым V6 в паре с электромотором, которые вдвоем развивают 323 л.с. и работают вместе с 10-ступенчатым автоматом. Базовый привод — задний, однако, как и у стандартного "Эксплорера", опционально доступна система полного привода.

Специально разработанная для новинки литий-ионная батарея имплантирована в шасси под средним рядом сидений. Утверждается, что благодаря этой компоновке от появления на борту аккумуляторов не пострадали ни жилое пространство, ни грузовой отсек. А вот запас хода превысил 800 км. Правда, аппетиты Explorer Hybrid пока не называются, как и динамические характеристики.

Начать продавать новые модификации кроссовера Ford планирует одновременно с анонсированными несколькими днями ранее базовыми версиями Expolrer нового поколения. На территории США это случится уже летом, а в России кроссовер должен появиться до конца нынешнего года, причем, по предварительным планам, собирать его будут в Елабуге. Правда, о перспективах гибридной и спортивной версий в нашей стране пока ничего не известно.