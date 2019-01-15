До России добрался самый маленький кроссовер Lexus

Компания Lexus объявила российские цены на компактный кроссовер UX — стоимость базовой версии составит 2 316 000 рублей. Модель будет доступна с двумя силовыми установками и в пяти комплектациях.

Кроссовер Lexus UX, делящий платформу с Toyota CH-R, будет доступен в версиях UX 200 и UX 250h. Первая из них оснащается 150-сильным двухлитровым бензиновым мотором и вариатором Direct Shift с механической «стартовой» передачей, а вторая — 178-сильной гибридной силовой установкой на базе того же атмосферного агрегата.

В базовую комплектацию #live входят светодиодные фары, климат-контроль, датчик света, круиз-контроль, электростеклоподъемники всех дверей с автоматическим режимом, электрообогрев лобового стекла в зоне покоя дворников, подогрев передних сидений и мультимедийная система с Bluetooth.

Топовая версия включает в себя беспроводную зарядку, проекционный дисплей, навигацию, адаптивную подвеску, систему кругового видеообзора, а также климат-консьерж, синхронизирующий климатическую систему с обогревом и вентиляцией сидений.

В стоимость машины включен три года технического обслуживания и использования сервиса «Помощь на дороге».