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Subaru сделала самую мощную STI в истории 

Автовести 1 час назад
Фото: © Subaru
Компания Subaru продемонстрировала в Детройте особую версию седана WRX STI с обозначением S209, которую всерьез планирует продавать в США. Благодаря многочисленным доработкам седан уже получил титул "самой мощной серийной машины от STI".
Четырехцилиндровый оппозитный мотор объемом 2,5 л с заводским обозначением EJ25 обзавелся новой системой турбонаддува от HKS, кованой поршневой группой, иной системой впуска, альтернативными блоком управления и выхлопом, а также целым рядом более мелких доработок. В итоге он развивает 345 л.с., (количество момента не называется, но заявлено, что он вырос на 10%).
В пару к двигателю подготовили безальтернативную шестиступенчатую МКПП со сближенными передаточными числами и целый комплект перекалиброванных ассистирующих систем, включая не только полный привод с активным распределением тяги и управляемым межосевым дифференциалом, но и систему SI-Drive. Она позволяет выбирать между тремя режимами работы бортовой электроники: в список вошли "интеллектуальный", "спортивный" и "особо спортивный".
В подвеске седана появились новые амортизаторы Bilstein, иные пружины и увеличенный стабилизатор поперечной устойчивости на задней оси (колея попутно выросла на 15 мм), а "обувать" седан предлагается в шины Dunlop SP Sport Maxx GT600A размерностью 265/35 с коваными 19-дюймовыми дисками BBS. Утверждается, что эта "обувь" обеспечит пилоту седана боковые перегрузки до 1G. За остановку спорткара отвечают механизмы Brembo с шестипоршневыми моноблочными суппортами.
Опознать STI S209 можно будет по карбоновому антикрылу, новым бамперам и соответствующим шильдикам. К слову, крыша седана также выполнена из карбона. В интерьере появились спортивные кресла Recaro, новый срезанный снизу руль, многочисленные вышивки с символикой модели и тому подобное.
STI планирует собрать не более 200 экземпляров спорткара, а его продажи стартуют в конце 2019 года.
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Автоновости , Subaru
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