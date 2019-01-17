БЕЛАЗ испытывает новый беспилотный самосвал 

Завод БЕЛАЗ начал проводить испытания своего нового карьерного самосвала.
Главной отличительной особенностью данной модели является возможность самостоятельной работы, без присутствия водителя.
Проведение испытаний выполнялось на специальном полигоне компании, расположенном в белорусском городе Жодино. В процессе испытания самосвал подъезжал к огромному экскаватору, которые одним движением высыпал ему в кузов около 20 тонн груза. После этого грузовик добавлял обороты и направлялся к месту разгрузки. При этом ни одной, ни другой машиной, стоимостью в баснословные суммы, никто не управлял.
Данный проект по добыче подземных ископаемых без участия человека был разработан еще 5 лет назад. Связано это было с длительным простоем некоторых карьеров по причине условий работы, не всегда пригодных для нахождения там человека. Применение роботов в таких условиях не только позволило бы продолжить использование месторождений, но и дало бы возможность увеличения производительности труда в 4-5 раз.