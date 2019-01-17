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БЕЛАЗ испытывает новый беспилотный самосвал 

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Фото: car.ru
Завод БЕЛАЗ начал проводить испытания своего нового карьерного самосвала.
Главной отличительной особенностью данной модели является возможность самостоятельной работы, без присутствия водителя.
Проведение испытаний выполнялось на специальном полигоне компании, расположенном в белорусском городе Жодино. В процессе испытания самосвал подъезжал к огромному экскаватору, которые одним движением высыпал ему в кузов около 20 тонн груза. После этого грузовик добавлял обороты и направлялся к месту разгрузки. При этом ни одной, ни другой машиной, стоимостью в баснословные суммы, никто не управлял.
Данный проект по добыче подземных ископаемых без участия человека был разработан еще 5 лет назад. Связано это было с длительным простоем некоторых карьеров по причине условий работы, не всегда пригодных для нахождения там человека. Применение роботов в таких условиях не только позволило бы продолжить использование месторождений, но и дало бы возможность увеличения производительности труда в 4-5 раз.
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Автоновости , В мире
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