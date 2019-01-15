Страховые выплаты по ОСАГО в Сибири сократились за год почти на четверть

Сумма страховых выплат по ОСАГО в Сибирском федеральном округе сократилась на 25% за год в связи с введением натурального возмещения ущерба, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в Сибирском федеральном округе Сергей Мороз

В апреле 2017 года вступил в силу закон, который делает основной формой возмещения в ОСАГО натуральную, то есть ремонт машины. Страховщик должен обеспечить потерпевшему в ДТП ремонт, рекомендовав соответствующий автосервис. При ремонте автосервисы должны использовать только новые запчасти, если потребитель не согласился на иное. Натуральные выплаты введены для борьбы с завышенными судебными издержками страховщиков ОСАГО, которые делают бизнес убыточным.

"Уровень выплат по итогам года значительно упал, почти на 24% за год по Сибири Мы связываем эту ситуацию с изменением законодательства о натуральном возмещении вреда, когда выплаты производятся не деньгами, а путем направления поврежденного транспортного средства на ремонт", — сказал Мороз.

Другим фактором, снизившим сумму выплат, страховщики считают эффективность мер, которые страховое сообщество вместе с правоохранительными органами применяет для борьбы со страховым мошенничеством. "В ряде субъектов РФ, в частности в Сибирском федеральном округе, созданы межведомственные рабочие группы, под эгидой прокуратур краев и областей, где вырабатываются меры по противодействию страховому мошенничеству. Это привело к тому, что ситуация стала меняться в лучшую сторону", — отметил Мороз.

По информации Сибирского ГУ Банка России, за 9 месяцев 2018 года общий объем страховых выплат в Сибирском федеральном округе составил 11,2 млрд рублей. При этом, за 9 месяцев 2017 года была зафиксирована сумма выплат 14,8 млрд рублей.