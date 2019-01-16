Дмитрий Медведев пересел на российский автомобиль Aurus Senat Limousine. Машины этой марки с кузовами «седан» и «лимузин» производит московское предприятие НАМИ, половина комплектующих в них отечественные. Первым пассажиром авто был президент России Владимир Путин, сейчас бронированный Aurus Senat является его основным автомобилем. Разработка модели началась ещё в 2012 году, но впервые на публике новый российский лимузин появился на инаугурации Путина в мае прошлого года. Теперь Aurus Senat Limousine стал также и автомобилем председателя правительства Российской Федерации.