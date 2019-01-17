Китайцы раскрыли новый компактный кроссовер Chevrolet 

Китайские журналисты обнаружили в базе национального сертификационного органа данные и фотографии компактного кроссовера Chevrolet Tracker второго поколения.
Как сообщает сайт Autohome, по размерам новинка лишь чуть крупнее машины первого поколения: 4270 миллиметров в длину (+15 миллиметров) и 1791 миллиметров в ширину (+15 миллиметров). На те же 15 миллиметров выросла и колесная база — до 2570 миллиметров. При этом кузов кроссовера стал заметно ниже: 1602 миллиметра против 1675 ранее.
Под капотом кроссовера, как ожидается, окажется трехцилиндровый турбомотор литрового объема мощностью 115 сил. Коробка передач — шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
За пределами Китая силовые агрегаты будут иными — машины для рынков США, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии будут собирать в других странах. Кроссоверы для Китая станет выпускать совместное предприятие SAIC-GM в Шанхае.
В России кроссовер Chevrolet Tracker первого поколения практически не известен: на наш рынок его выводили в 2015 году, когда концерн General Motors принял решение о полном сворачивании продаж бренда Opel и большинства моделей Chevrolet. Из-за этого в РФ было реализовано всего 442 машины. В Европе, Азии и Северной Америке эта же машина продавалась под названием Chevrolet Trax. Куда лучше в России известна родственная модель «Опеля» — кроссовер B-класса Mokka, продававшийся у нас с 2013 по 2015 год. Технически эти две машины почти идентичны, но отличаются внешностью.