Китайцы раскрыли новый компактный кроссовер Chevrolet

Китайские журналисты обнаружили в базе национального сертификационного органа данные и фотографии компактного кроссовера Chevrolet Tracker второго поколения.

Как сообщает сайт Autohome, по размерам новинка лишь чуть крупнее машины первого поколения: 4270 миллиметров в длину (+15 миллиметров) и 1791 миллиметров в ширину (+15 миллиметров). На те же 15 миллиметров выросла и колесная база — до 2570 миллиметров. При этом кузов кроссовера стал заметно ниже: 1602 миллиметра против 1675 ранее.

Под капотом кроссовера, как ожидается, окажется трехцилиндровый турбомотор литрового объема мощностью 115 сил. Коробка передач — шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

За пределами Китая силовые агрегаты будут иными — машины для рынков США, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии будут собирать в других странах. Кроссоверы для Китая станет выпускать совместное предприятие SAIC-GM в Шанхае.