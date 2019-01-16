Hyundai показала новую «подогретую» Elantra

Серьезное обновление коснулось пока только одного члена семейства Elantra — седана, который получил своеобразную "треугольную" внешность. А для пятидверного хэтчбека корейцы придумали новое исполнение N Line, которое придет на смену версии GT Sport.

Новая Hyundai Elantra GT N Line, представленная в рамках Детройтского автосалона, призвана укрепить идею о том, что хэтчбеки Hyundai могут быть не только семейными, но и достаточно дерзкими. По сравнению с Elantra GT Sport версия N Line не стала быстрее или динамичнее, но благодаря доработкам обещает заметно большее количество эмоций от управления.

Отличия N Line от прочих "Элантр" заключаются в основном в модернизированном шасси. Хэтчбек снабдили более жесткими опорами для двигателя и трансмиссии, увеличенным стабилизатором поперечной устойчивости на задней оси, перенастроенными амортизаторами и альтернативными пружинами, а также перекалиброванным механизмом рулевого управления. Кроме того, мощнее стали и тормоза.

По образцу самого "горячего" хэтчбека марки — Hyundai i30 N, который в США не продается — "Элантре" модифицировали и внешность. Пятидверка получила, к примеру, новые аэродинамические элементы, хромированные вставки на кузове, а также 18-дюймовые колесные диски с шинами Michelin PS4 размерностью 225/40. В интерьере появились новое рулевое колесо и комбинация приборов, спортивные кресла с увеличенным набором регулировок и красные вставки.

Силовой агрегат, между тем, "переехал" на N Line с GT Sport без изменений. Это по-прежнему 1,6-литровый турбомотор, развивающий 201 л.с. и 265 Нм крутящего момента. Работает он в паре с шестиступенчатой "механикой" либо опциональным "семиступенчатым" роботом. Стоить хэтчбек в США будет как минимум $24 185.