Infiniti признала QX30 «неудачным продуктом» и решила заменить его собственной моделью

Компания Infiniti назвала кроссовер QX30, разработанный в сотрудничестве с « Мерседесом », «не очень удачным продуктом». Производитель планирует заменить его собственной моделью. Об этом в интервью изданию Motor Authority заявил новый президент марки Кристиан Менье, вступивший в должность в начале января этого года.

В прошлом году компания продала на американском рынке 8101 экземпляров кроссовера QX30, тогда как Mercedes-Benz GLA, на базе которого построен Infiniti, разошелся тиражом свыше 24 тысяч машин. По словам Менье, производитель намерен пока продолжить продажи модели, однако уже готовит для нее замену.

Как заявил топ-менеджер, преемник QX30 будет построен на собственной платформе Infiniti и станет оснащаться двигателями с переменной степенью сжатия. Сейчас мотор с этой технологией устанавливается на кроссовер QX50: это двухлитровая «четверка» мощностью 249 сил, работающая в паре с вариатором. Объем нового агрегата для замены QX30 пока не уточняется. Вероятно, он окажется меньше, чем у «пятидесятки».