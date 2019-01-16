Рестайлинг «семерки» BMW: гигантские ноздри, новый V8 и рублевые цены

Компания BMW рассекретила рестайлинговую «семерку». Модель получила внешность с гигантскими «ноздрями» решетки радиатора, впервые представленной на кроссовере X7, а также измененную моторную гамму, включая новый восьмицилиндровый двигатель.

Помимо новой решетки радиатора, площадь поверхности которой увеличилась на 40 процентов, у модели изменился капот — за счет иного дизайна передка он стал выше на 50 миллиметров. Также машину после рестайлинга можно узнать по иным фарам и фонарям, которые теперь соединены тонкой светящейся полосой, модернизированным бамперам, выхлопным патрубкам, а также декоративному элементу, получившему название «хоккейная клюшка».

По сравнению с предшественниками габаритная длина седана в стандартной и удлиненной модификации увеличилась на 22 миллиметра — до 5120 и 5260 миллиметров соответственно. Ширина и высота остались прежними — 1902 и 1467 (1479 для «лонговых» машин) миллиметров соответственно. Также появились новые вариант окраски кузова, дизайна дисков и различные пакеты оформления экстерьера.

Также улучшена шумоизоляция задних колесных арок, центральной стойки и заглушек на замки ремней безопасности в задней части интерьера. В салоне появился новый руль, беспроводная зарядка теперь расположена прямо перед подстаканником, мультимедийная система получила новую прошивку, а развлекательная система для задних пассажиров теперь имеет два 10-дюймовых сенсорных Full HD дисплея и Blu-ray проигрыватель.

Базовой осталась версия 730i, которая оснащается двухлитровой «четверкой» мощностью 249 сил. А вот BMW 750i теперь оснащаются доработанным 4,4-литровым двигателем V8, который выдает 530 лошадиных сил — на 80 сил больше, чем ранее. Топовой модификацией в бензиновой линейке остался BMW 760Li xDrive. Такой седан комплектуется 6,6-литровым мотором V12, выдающим 609 сил.

Также у «семерки» есть 394-сильный гибридный вариант, который может проехать на электротяге 46 километров, и три дизельных шестицилиндровым агрегата объемом 3.0 и мощностью 249 (730 d), 320 (740 d) и 400 сил (750 d).

В салоне появилась новая 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с новой ОС BMW 7.0 и голосовым помощником Intelligent Personal Assistant. Последний активируется фразой «Ок, BMW», позволяя настраивать большинство функций автомобиля с помощью голосовых команд.

Кроме того, «семерка» в стандартном оснащении получила продвинутый парковщик, который сможет без участия водителя в автоматическом режиме двигаться на место парковки задним ходом, возвращаясь по ранее пройденному пути на расстояние до 50 метров.