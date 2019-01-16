BMW назвала цены на обновленную «семерку»

Баварский бренд анонсировал прием заказов на BMW 7 Series, которая изменилась внешне и получила модернизированные моторы.

"Семерка" получила внешность в стиле кроссовера X7. Сходства заключаются в массивной решетке радиатора, площадь которой увеличилась на 40%, увеличенных воздухозаборниках и геометрии зауженной передней оптики. Сзади, как дань тренду, появилась светодиодная полоска, соединяющая фонари, а также используются хромированные накладки по бокам новой формы.

Стандартная версия 730i достигает в дину 5120 мм, а удлиненная M760Li — 5260 мм, что на 22 мм больше по сравнению с предшествующей моделью. Ширина и высота остались прежними и составляют 1902 мм и 1467 мм (1479 мм — для лонг-версии) соответственно.

В линейку двигателей входят бензиновый и дизельный агрегаты с шестью, восемью и двенадцатью цилиндрами. Топовый мотор — V12 объемом 6,6 литра мощностью 609 л.с., а версии "попроще" укомплектованы 4,4-литровым двигателем V8, отдача которого увеличилась на 80 л.с. и теперь достигает 530 "сил". В качестве базового для 730i предлагается 249-сильный мотор. Дизельная гамма представлена тремя трехлитровыми рядными двигателями с шестью цилиндрами мощностью 249, 320 и 400 л.с.

Что же касается подключаемого гибрида 745Le, то он доступен с адаптированным шестицилиндровым рядным бензиновым мотором и усовершенствованной высоковольтной литий-ионной батареей. Мощность установки составляет 394 л.с., а запас хода на электротяге — 46 километров.

"Семерка" стандартно оснащается адаптивными светодиодными фарами, а лазерная оптика доступна за дополнительную плату. При этом у BMW 750Li xDrive, 750Ld xDrive и M760Li xDrive лазерные фары входят в базовый набор. Кроме того, уже в начальном исполнении "семерка" предлагается с адаптивной подвеской с электронной регулировкой жесткости амортизаторов и пневмоподвеской на обеих осях с автоматическим самовыравниванием. Также для 7 Series, за исключением версии с гибридным приводом eDrive, опционально доступны интегральная система рулевого управления и активная система регулировки подвески.

В числе прочего оборудования — ассистент вождения Professional, который включает систему удержания автомобиля в полосе с активной защитой от боковых столкновений, система обнаружения авто, движущегося в поперечном направлении, системы предупреждения о сходе с заданной траектории и полосы движения, а также активный круиз-контроль с функцией Stop & Go. В "базе" доступен ассистент парковки, который помогает водителю при маневрировании на стоянке.

Помимо всего перечисленного, в стандартное оснащение "семерки" включены приборная панель BMW Live Cockpit Professional с двумя дисплеями с диагональю 12,3 и 10,25 дюйма, а также "умный помощник" Intelligent Personal Assistant, который можно активировать голосовой командой "Окей, BMW".

Цены на обновленный BMW 7 Series начинаются от 5,48 млн рублей. Самая дорогая версия 750Ld xDrive обойдется покупателям в 8,63 млн рублей.