В Казахстане решили создать собственную «Ладу» 

В Казахстане планируют создать собственную автомобильную марку. Об этом сообщает издание «Казинформ» со ссылкой на заявление руководителя Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана Андрея Лаврентьева.
«Это будет отечественная марка как узбекистанская Uz-Daewoo и российская Lada», — заявил Лаврентьев.
Он добавил, что в финансировании проекта уже выразили заинтересованность иностранные инвесторы, включая китайскую марку Jac.
При этом на данный момент пока не ясно, как будет называться марка, а также когда именно она может выйти на рынок.