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В Казахстане решили создать собственную «Ладу» 

Motor.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Казинформ
В Казахстане планируют создать собственную автомобильную марку. Об этом сообщает издание «Казинформ» со ссылкой на заявление руководителя Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана Андрея Лаврентьева.
«Это будет отечественная марка как узбекистанская Uz-Daewoo и российская Lada», — заявил Лаврентьев.
Он добавил, что в финансировании проекта уже выразили заинтересованность иностранные инвесторы, включая китайскую марку Jac.
При этом на данный момент пока не ясно, как будет называться марка, а также когда именно она может выйти на рынок.
Сейчас в Казахстане работают несколько предприятий, которые производят машины марок Lada, Kia, Hyundai, Skoda, Chevrolet и Iveco. Собственного автобренда в стране никогда не было.
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