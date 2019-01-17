В Казахстане решили создать собственную «Ладу»

В Казахстане планируют создать собственную автомобильную марку. Об этом сообщает издание «Казинформ» со ссылкой на заявление руководителя Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана Андрея Лаврентьева.

«Это будет отечественная марка как узбекистанская Uz-Daewoo и российская Lada», — заявил Лаврентьев.

Он добавил, что в финансировании проекта уже выразили заинтересованность иностранные инвесторы, включая китайскую марку Jac.

При этом на данный момент пока не ясно, как будет называться марка, а также когда именно она может выйти на рынок.