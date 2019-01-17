Новый седан Chevrolet Monza обещает небогатое оснащение

Засвеченный еще в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу седан под возрожденным именем Chevrolet Monza почти готов к выходу на рынок, поэтому концерн General Motors обнародовал подробную информацию о машине. По задумке, Monza станет более доступной альтернативой модели Chevrolet Cruze местного производства. Это седан размерного класса C+, но имеющий относительно простую начинку и небогатое оснащение.

Chevrolet Monza в базовой комплектации

Технически новая Monza — ближайший родственник китайского седана Buick Excelle GT образца 2015 года, который, в свою очередь, построен на доработанной платформе хорошо знакомой нам корейской модели Chevrolet Lacetti , увидевшей свет в 2002 году (еще под маркой Daewoo). У нового седана сохранилась характерная задняя независимая подвеска со стойками McPherson, хотя кузов и силовые агрегаты полностью новые. Длина Монцы — 4630 мм против 4666 мм у Круза, ширина у них практически одинаковая (1798 мм у новой машины), но разница в колесной базе заметная: 2640 мм вместо 2700 мм. Пока официально рассекречены только «оспортивленные» версии Red Line и RS, которые имеют близкую идеологию, но различаются оперением и декором. Впрочем снимки базовой Монцы с самым «спокойным» дизайном уже давно опубликовали китайские сертификационные органы. В зависимости от версии седаны имеют колеса диаметром 15 или 16 дюймов.

Интерьер полностью соответствует философии автомобиля: он прост и функционален. Без продвинутой медиасистемы нынче нельзя (у Монцы она имеет восьмидюймовый тачскрин), но дисплей маршрутного компьютера маленький, вместо климат-контроля — кондиционер, а подогрев сидений — одноступенчатый. С другой стороны, у топ-версии есть люк и «кожаная» обивка сидений: эти опции в Китае особенно популярны. Как и родственный Buick, Monza имеет только трехцилиндровые бензиновые турбомоторы, которые GM теперь будет ставить на все недорогие машины для Китая. Начальный литровый агрегат выдает 125 л.с. и работает в паре с «механикой», а двигателю 1.3 мощностью 163 л.с. положен шестиступенчатый «автомат».

В продаже Chevrolet Monza появится уже весной, а по цене окажется между моделями Cavalier (от 12 тысяч долларов) и Cruze (от 16 тысяч). Не исключено, что позже этот седан выйдет и за пределы Китая, ведь тот же Cavalier уже поставляют на экспорт в Латинскую Америку.