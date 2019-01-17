Nissan выпустит новую версию X-Trail

Модель Nissan X-Trail одна из не многих во всей линейке автомобилей получила наибольшую известность в России.

Первые выпущенные модели отличались, в основном, своим дизайном. По прошествии 10 лет в конструкцию автомобиля были внедрены многие современные технологии, превратившие его в автомобиль будущего. В автомобиле имеется ассистент для голосового управления, большое количество систем безопасности, и при езде по бездорожью он по-прежнему незаменим.

Начало продаж обновленного автомобиля третьего поколения запланировано на декабрь. Производство серийной версии уже выполняется на заводе, расположенном в Санкт-Петербурге. Новый автомобиль будет выпускаться в 10 разных комплектациях, с тремя разновидностями силовых установок. Это будут бензиновые двигатели объемом 2 и 2,5 литра, мощность которых составит 144 и 171 л.с. соответственно. Третьим вариантом станет дизельный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью в 130 л.с. Имеется также два варианта трансмиссии: вариаторная и 6-скоростная механическая.