Китайский концерн Geely опубликовал фотографии новой модели — купеобразного кроссовера, построенного на агрегатах Volvo. Название автомобиля пока не сообщается. На данный момент он известен лишь под внутрикорпоративным индексом FY11.
Новинка построена на модульной платформе CMA, которая уже используется на кроссовере Volvo XC40 и моделях марки Lynk&Co, которая (так же, как и Volvo) принадлежит компании Geely.
Габаритная длина китайского автомобиля составляет 4605 миллиметров, а размер колесной базы равен 2700 миллиметров. Таким образом, FY11 получился на 180 миллиметров длиннее «шведа», при том что расстояние между осями у них одинаковое.
Ожидается, что базовый Geely FY11 будет доступен со 177-сильным бензиновым турбомотором 1.5, а спортивный вариант — с 238-сильным двухлитровым агрегатом. Эти же двигатели, но в другой форсировке, предлагаются и для XC40.
Позже у FY11 должна появиться гибридная модификация на базе полуторалитрового двигателя. Трансмиссия — «робот» с двумя сцеплениями.
Более подробную информацию о новинке компания намерена опубликовать позднее.