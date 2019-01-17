Geely раскрыл внешность купеобразного кроссовера с начинкой Volvo

Китайский концерн Geely опубликовал фотографии новой модели — купеобразного кроссовера, построенного на агрегатах Volvo . Название автомобиля пока не сообщается. На данный момент он известен лишь под внутрикорпоративным индексом FY11.

Новинка построена на модульной платформе CMA, которая уже используется на кроссовере Volvo XC40 и моделях марки Lynk&Co, которая (так же, как и Volvo) принадлежит компании Geely.

Габаритная длина китайского автомобиля составляет 4605 миллиметров, а размер колесной базы равен 2700 миллиметров. Таким образом, FY11 получился на 180 миллиметров длиннее «шведа», при том что расстояние между осями у них одинаковое.

Ожидается, что базовый Geely FY11 будет доступен со 177-сильным бензиновым турбомотором 1.5, а спортивный вариант — с 238-сильным двухлитровым агрегатом. Эти же двигатели, но в другой форсировке, предлагаются и для XC40.

Позже у FY11 должна появиться гибридная модификация на базе полуторалитрового двигателя. Трансмиссия — «робот» с двумя сцеплениями.

Более подробную информацию о новинке компания намерена опубликовать позднее.