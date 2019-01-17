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Блогеры перекрыли Новый Арбат ради съемок клипа 

Рамблер + ещё 20 1 час назад
Информация о съемках клипа, ради которых блогеры перекрыли Новый Арбат, будет проверена ГИБДД. Об этом агентству «Москва» рассказали в пресс-службе столичного управления ведомства.
Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором блогеры Давид Манукян (Dava) и Карина Лазарьянц (Kara Kross) договариваются перекрыть Новый Арбат, чтобы снять клип на песню, которую записали, а затем так и поступают.
На записи видно, что друзья Манукяна и Лазарьянц на автомобилях заняли три полосы дороги и ехали с той же скоростью, с какой перед ними пританцовывая шли блогеры.
Снятые кадры и впрямь вошли в клип на песню BOOOM, часть которого в своем инстаграме опубликовала Лазарьянц.
«Устанавливаем личности граждан, запечатленных на видео, и пытаемся с ними связаться», — рассказали агентству в пресс-службе ГИБДД.
Автоновости , Видео , ГИБДД , АГН "Москва"
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