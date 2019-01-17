В Воронеже изрубили топором 19 машин

Сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Воронежа, которые в пьяном угаре изрубили топором 19 легковых автомобилей, говорится в сообщении ведомства в группе «Вконтакте».

Инцидент произошёл в Левобережном районе города. О действиях вандалов правоохранителям сообщили очевидцы. По прибытию бойцов Росгвардии на место происшествия нетрезвые хулиганы успели топором повредить почти два десятка припаркованных автомобилей.

Злоумышленниками оказались местные жители 18 и 20 лет. По информации автора сообщения, один из них ранее уже был судим за имущественные преступления. Гвардейцы задержали обоих и передали на руки полицейским.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении дебоширов уголовного дела.

Ранее один из жителей Воронежа уже жаловался на действия неизвестных, изрубивших топором капот его автомобиля. Действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения. Пострадавший назвал преступление «акцией по устрашению» и связал её со своей предпринимательской деятельностью, сообщают «Вести. Воронеж».