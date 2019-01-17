Такого мощного Volkswagen Golf GTI еще не было!

У семейства хот-хэтчей VW Golf GTI появился новый флагман — хэтчбек, названный в честь гоночной серии Touring Car Racing. Спорткар по имени Golf GTI TCR построен с оглядкой на трековую модификацию и претендует на звание самого мощного GTI современности.

Двухлитровый турбомотор новой модификации форсирован до 290 л.с. и работает вместе с семиступенчатым роботом и дифференциалом повышенного трения. Это позволяет хэтчбеку ускоряться до 100 км/ч за 5,6 секунды с максимальной скоростью в 250 км/ч (но по спецзаказу производитель сдвинет ограничитель до 260 км/ч).

VW Golf GTI TCR оснащается 18-дюймовыми коваными колесными дисками оригинального дизайна, спойлером на крышке багажника и сплиттером на переднем бампере, задним диффузором и черными накладками на боковые зеркала. При этом производитель предлагает и некоторые решения для индивидуализации — например, деколи на борта и карбоновые акценты на кузов. Кроме того, хэтч умеет проецировать логотип TCR на асфальт при открытии передних дверей.

В интерьере хэтчбека появились новые спортивные кресла с отделкой микрофиброй, цифровая панель приборов и оригинальное рулевое колесо: его кожаная отделка имеет перфорацию в районе 3 и 9 часов, а также красную метку в "нуле".

Помимо достаточно высокого уровня оснащения для гражданской эксплуатации Golf GTI TCR получил и ряд сугубо спортивных опций — например, 19-дюймовые колеса с резиной типа "полуслик", адаптивные амортизаторы в подвеске, более жесткие настройки ходовой части итому подобное. Продаваться VW Golf GTI TCR будет только в Европе, причем немецкие дилеры Volkswagen уже открыли прием заказов на новинку по цене от 38 950 евро.