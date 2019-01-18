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Москвичам предложили разрешить бесплатно парковаться у работы 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести абонементы, по которым москвичи смогут бесплатно парковаться рядом с местами работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его письмо главе столичного Департамента транспорта Максиму Ликсутову.
По словам Власова, горожане, оставляющие машины на парковках в течение рабочего дня, жалуются на «чрезвычайные высокие издержки». Депутат заявил, что для бюджета многих семей такие расходы являются чрезмерными.
Абонементы можно выдавать по месту официального трудоустройства. Он считает, что эта мера не только снимет нагрузку с бюджета москвичей, но и будет мотивировать их на поиск работы с официальным оформлением.
С 15 декабря на 237 московских улицах Москвы отменили бесплатную воскресную парковку. В тот же день на некоторых улицах — на Тверской, Арбате, у центра «Москва-сити» — начал действовать максимальный тариф в 380 рублей в час (вместо 200 рублей). Время бесплатной парковки на московских улицах сократилось с 15-и до пяти минут. Кроме того, штраф за неоплату парковки с 9 января вырос с 2,5 до пяти тысяч рублей.
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Автоновости , Видео , Василий Власов , Госдума
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