Депутат предложил вариант бесплатной парковки в Москве

«Жители столицы жалуются на чрезвычайные высокие издержки, связанные с платой за паковку автомобиля в течение рабочего дня. Для многих семей данные расходы являются чрезмерными для их семейного бюджета. Выход из данной ситуации может быть следующим: предоставлять абонемент на бесплатную парковку по месту официального трудоустройства гражданина», — цитирует обращение парламентария РИА Новости.

Власов считает, что его предложение может стимулировать многих работающих без оформления жителей Москвы перейти на официальное трудоустройство.

«Эта мера поможет существенно повысить их (москвичей. — News.ru) уровень благосостояния. Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться рассмотреть возможность ее реализации», — пишет Власов Ликсутову.