Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Tesla отзовет 14 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с подушками безопасности 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Компания Tesla Илона Маска отзовет более 14 тыс. электромобилей Model S в Китае из-за проблем с газогенераторами подушек безопасности. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Государственного управления по рыночному надзору КНР.
Как отмечается в документе, при срабатывании подушек безопасности газогенераторы у указанных автомобилей могут получить повреждения, а образующиеся в результате этого обломки вылетают в салон, чем представляют угрозу здоровью водителя и пассажиров.
Согласно заявлению регулятора, эта мера коснется импортированных автомобилей, произведенных с февраля 2014 по декабрь 2016 года. Отзыв и замена будет производиться с 10 апреля 2019 года.
ТАСС: последние новости
Полиция проводит проверку после съемки видео с перекрытием трех полос на Новом Арбате Электромобили в России предложили выделить зелеными номерными знаками Медведев будет постоянно передвигаться на российском автомобиле Aurus
Автоновости , Tesla
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам предложили разрешить бесплатно парковаться13
Муж Елизаветы II перевернулся на джипе2
Такого мощного «Гольфа» еще не было!
97-летний муж Елизаветы II перевернулся на машине8
Geely показал купеобразный кроссовер с начинкой от Volvo
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:45
Судья сбил девушку и начал обвинять окружающих
ДТП
02:56
Юдашкин возмутил припаркованным на тротуаре авто
ДТП
01:49
Малыш вывалился из авто прямо на проезжую часть
ПДД
00:50
Медведев пересел на российский автомобиль
Автоновости
01:10
За прыжок с эвакуатора лишат прав
Бортжурнал
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:00
Не умеющий парковаться дальнобойщик рассмешил Сеть
Автоновости ДТП
00:59
Опубликовано видео аварии с 30 машинами
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение