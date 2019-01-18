Volvo завершит производство хэтчбека V40 уже в 2019 году

Все больше автопроизводителей отказывается от выпуска седанов и хэтчбеков, и шведская Volvo не стала исключением — старший вице-президент компании Лэкс Керссмэйкерс подтвердил, что производство хэтчбека V40 будет завершено уже в текущем в 2019 году.

Новость не вызывает удивления, так как модель была представлена на автосалоне в Женеве еще в 2012 году, и является единственным оставшимся продуктом компании, не построенном на более новых платформах CMA или SPA.

На данный момент компания уже работает над заменой V40, и хотя не раскрывает полный деталей, вероятно, речь может идти о купеобразном кроссовере, который должен появиться на рынке в течение двух лет. В любом случае, на некоторое время Volvo потеряет место в сегменте.