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Volvo завершит производство хэтчбека V40 уже в 2019 году 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: carscoops.com
Все больше автопроизводителей отказывается от выпуска седанов и хэтчбеков, и шведская Volvo не стала исключением — старший вице-президент компании Лэкс Керссмэйкерс подтвердил, что производство хэтчбека V40 будет завершено уже в текущем в 2019 году.
Новость не вызывает удивления, так как модель была представлена на автосалоне в Женеве еще в 2012 году, и является единственным оставшимся продуктом компании, не построенном на более новых платформах CMA или SPA.
На данный момент компания уже работает над заменой V40, и хотя не раскрывает полный деталей, вероятно, речь может идти о купеобразном кроссовере, который должен появиться на рынке в течение двух лет. В любом случае, на некоторое время Volvo потеряет место в сегменте.
Отметим, что в Европе Volvo V40 является достаточно популярной моделью — в 2017 году было продано более 70 тысяч экземпляров, хотя продажи постоянно падали с 2015 года. Кроме того, ряд клиентов V40 перешли на модель кроссовера XC40, так что Volvo вполне мудро решила заменить хэтчбек.
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Автоновости , Volvo , Volvo V40
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