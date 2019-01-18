Дешевые УАЗ «Патриот» оснастят дорогими опциями

Ульяновский автозавод пересмотрел оснащение начальных версий внедорожника "Патриот". Подход к выбору опций станет более гибким — теперь даже базовые версии УАЗа можно укомплектовать навигацией и климат-контролем. Разумеется, не бесплатно.

С февраля ульяновские внедорожники УАЗ "Патриот" в начальных и средних комплектациях получат дополнительные опции, которые раньше предлагались лишь для топ-версий. Например, за доплату базовые "Классик" и "Оптимум" можно будет укомплектовать противотуманными фарами. К тому же появится возможность дополнить базовый "Классик" дополнительным отопителем салона и медиасистемой на "Андроиде" с навигацией.

В списке опций для "Патриота" в версии "Оптимум" появились климат-контроль, которым можно заменить обычный кондиционер, а также атермальные стекла. Не обошли стороной и более дорогие комплектации: к примеру, исполнение "Престиж" с февраля за доплату дополняется "Пакетом безопасной парковки", куда входят камера заднего вида и парковочные датчики спереди и сзади из топовой версии "Максимум".

В целом надо отметить, что никакого нового оснащения УАЗ своим "Патриотам" не добавил, но сделал процесс выбора комплектаций более гибким и удобным. Недавно "Патриоты" снова подорожали, и теперь разброс цен на них составляет от 777 000 до 1 083 000 рублей без учета опций. С дополнительным оборудованием цену "Патриота" можно поднять до 1,3 млн рублей.

Впрочем, самый ожидаемый автомобиль от УАЗа в 2019 году — это новая версия "Патриота" с 6-ступенчатым автоматом, которая должна выйти на рынок осенью.