Volkswagen T-Rug напомнил о себе

В Сети появилась новая информация о перспективном внедорожнике Volkswagen T-Rug. Данная модель в настоящее время находится на начальном этапе разработки и должна представлять собой брутальный, полностью электрический внедорожник, обладающий высокой проходимостью.

В основе модели лежит доработанный вариант платформы MEB. Его основной особенностью является возможность установки емких аккумуляторных батарей при высоком дорожном просвете. В компании отмечают, что новинка будет превосходить своих конкурентов по уровню практичности в эксплуатации. В частности, его салон можно будет без проблем мыть водой, не боясь испортить материалы отделки и электрооборудование.

Исходя из предложенных изображений, внедорожник будет иметь хорошую геометрическую проходимость и правильные черты кузова, а в салоне получит массу сенсорных дисплеев и оригинальный мультимедиа-комплекс, использующий в качестве основы смартфон владельца.