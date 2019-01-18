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Volkswagen T-Rug напомнил о себе 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: allroader.ru
В Сети появилась новая информация о перспективном внедорожнике Volkswagen T-Rug. Данная модель в настоящее время находится на начальном этапе разработки и должна представлять собой брутальный, полностью электрический внедорожник, обладающий высокой проходимостью.
В основе модели лежит доработанный вариант платформы MEB. Его основной особенностью является возможность установки емких аккумуляторных батарей при высоком дорожном просвете. В компании отмечают, что новинка будет превосходить своих конкурентов по уровню практичности в эксплуатации. В частности, его салон можно будет без проблем мыть водой, не боясь испортить материалы отделки и электрооборудование.
Исходя из предложенных изображений, внедорожник будет иметь хорошую геометрическую проходимость и правильные черты кузова, а в салоне получит массу сенсорных дисплеев и оригинальный мультимедиа-комплекс, использующий в качестве основы смартфон владельца.
Сообщается, что VW T-Rug будет представлен в двух вариантах исполнения. Короткобазная версия с тремя дверями получит длину кузова около 4500 мм, в то время как вариант с пятью дверями окажется длиннее примерно на 350 мм. В Volkswagen рассчитывают, что презентация VW T-Rug состоится по ходу 2021 года, а в качестве основных конкурентов рассматриваются Mercedes G-Class и Jeep Wrangler.
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Автоновости , Jeep , Jeep Wrangler , Volkswagen
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