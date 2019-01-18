Ford Mondeo обновился: 8-ступенчатый «автомат», новые дизели и шайба коробки передач

На моторшоу в Брюсселе дебютировало обновленное семейство Ford Mondeo , в котором впервые появился универсал с гибридной силовой установкой. Также модель обзавелась восьмидиапазонным «автоматом» вместо шестиступенчатого и модернизированной гаммой дизелей.

В плане дизайна изменения минимальны, однако теперь одну версию от другой можно легко отличить по решетке радиатора. Так, горизонтальные хромированные планки будут у машин в версии Titanium, оформление в черном цвете — у оспортивленных вариантов ST-Line, а серебристые «галочки» на решетке, напоминающие букву «V» — у самых дорогих и роскошные автомобилей Vignale.

Кроме того, «Мондео» получил модернизированные бамперы с иными секциями противотуманных фар, а также новые фонари, которые теперь соединены хромированной полосой.

В салоне улучшились материалы отделки, появились новые декоративные вставки и шайба селектора трансмиссии вместо привычного рычага. Она устанавливается на машины с восьмиступенчатым «автоматом».

Такая коробка предлагается для автомобилей со 150— и 190-сильными дизельными двигателями 2.0 EcoBlue. Она подстраивается под стиль вождения и дорожные условия, «понимая», когда машина едет в горку, под уклон или активно проходит повороты.

Также для этих двигателей доступна система полного привода, но только в паре с шестиступенчатой «механикой».

Другие варианты силовых установок — это 120-сильный двухлитровый дизель и 165-сильный бензиновый агрегат 1.6 EcoBoost.

В состав гибридной силовой установки входит 187-сильный двухлитровый бензиновый мотор, работающий по циклу Аткинсона, электрический двигатель, литий-ионная батарея емкостью 1,4 киловатт-часа и «автомат», который имитирует плавную работу вариатора.

Средний расход топлива гибрида составляет 4,2 литра для седана и 4,4 литра для универсала.

В оснащение Mondeo включен адаптивный круиз-контроль с автоматической остановкой и началом движения, система распознавания дорожных знаков, мультимедийный комплекс SYNC 3 с восьмидюймовым экраном.

На европейском рынке обновленное семейство появится в марте. В компании рассчитывают, что около 50 процентов продаж придется на гибриды.